Addio ad Anna Vincenzoni | l’ex assessore del I Municipio | ci lascia a 55 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 marzo 2023) Roma. Nella mattinata di oggi, martedì 14 marzo 2023, ci hati, consigliera per, e poi anche assessora municipale, conosciuta da tutti nella sua circoscrizione. Aveva 55. Enrico Gandolfi, morto il consigliere PD del XIII: lutto nella politica a Romacia 55Un lutto improvviso per il mondo della politica romana. Da quando si era insediato Roberto Gualtieri al Campidoglio, inoltre, era stata anche chiamata da Sabrina Alfonsi – assessora per ambiente e rifiuti – per prendere parte al proprio staff.ci hati all’improvviso,ndo un vuoto difficilmente ...