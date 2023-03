Addio a Luigi Piccatto | storico disegnatore di Dylan Dog

(Di martedì 14 marzo 2023) E’ morto ad Asti a 68 anni, uno dei più noti fumettisti italiani. Nato a Torino nel 1954,ha cominciato a disegnare fumetti negli anni ’70. Nel 1986 è entrato a far parte del team di disegnatori della Sergio Bonelli Editore per ‘Dog’, di cui ha realizzato 47 albi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

