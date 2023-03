Addio a Luigi Piccatto, storico disegnatore di Dylan Dog (Di martedì 14 marzo 2023) Lutto nel mondo dei fumettisti, è morto ad Asti all’età di 68 anni Luigi Piccatto, uno dei più famosi disegnatori italiani, ancora ignota la causa della sua morte. Piccato era nato a Torino il 13 Luglio del 1954, nel 1977 aveva deciso di interrompere gli studi di medicina per dedicarsi a tempo pieno al fumetto, esordendo su “Corrier Boy” con la serie ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Lutto nel mondo dei fumettisti, è morto ad Asti all’età di 68 anni, uno dei più famosi disegnatori italiani, ancora ignota la causa della sua morte. Piccato era nato a Torino il 13 Luglio del 1954, nel 1977 aveva deciso di interrompere gli studi di medicina per dedicarsi a tempo pieno al fumetto, esordendo su “Corrier Boy” con la serie ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiacenzaSera : Addio a don Luigi Occhi, già parroco in Val Tidone #piacenza - MegaNerd__ : Una triste notizia per il fumetto d'autore. Grazie di tutto, Maestro Luigi Piccatto?? #fumetti #dylandog ?? - antoniobenforte : Addio a Luigi Piccatto - DiegoImperatore : RT @FumodiChina: Una bruttissima notizia: stanotte se n'è andato a 68 anni #LuigiPiccatto, amatissimo disegnatore fin dal primo anno in for… - DiegoImperatore : Addio a Luigi Piccatto - Sergio Bonelli -

Asti, addio al maestro del fumetto Luigi Piccatto Lutto nel mondo della cultura. All'età di 68 anni, è morto il fumettista Luigi Piccatto, noto soprattutto come disegnatore di Dylan Dog, testata su cui aveva esordito già sul numero 8, Il ritorno del mostro, del maggio 1987. Nato a Torino il 13 luglio 1954, nel 1977 aveva ... Addio allo storico disegnatore Luigi Piccatto E' mancato stamattina Luigi Piccatto, uno dei più famosi disegnatori italiani. Nato a Torino nel 1954, viveva a Castagnole Lanze. E' uno dei papà di Dylan Dog. Tiziano Sclavi l'aveva scelto per la creazione del personaggio ... Addio a Luigi Piccatto - Sergio Bonelli Sergio Bonelli Editore Addio a Luigi Piccatto, lo storico fumettista di Dylan Dog E' morto ad Asti a 68 anni Luigi Piccatto, uno dei più noti fumettisti italiani. Nato a Torino nel 1954, Piccatto ha cominciato a disegnare fumetti negli anni '70. Nel 1986 è entrato a far parte del t ...