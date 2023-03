Addio a Gianni Iodice, oncologo del Pascale di Napoli (Di martedì 14 marzo 2023) “Ci ha lasciato oggi improvvisamente il collega e amico Gianni Iodice, oncologo, direttore della struttura di terapia adiuvante post-chirurgica dell’Unita’ di Senologia del nostro Istituto, alla moglie e ai figli le condoglianze di tutti noi”. Ad annunciarlo è Attilio Bianchi, direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Pascale di Napoli, su LinkedIn. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 14 marzo 2023) “Ci ha lasciato oggi improvvisamente il collega e amico, direttore della struttura di terapia adiuvante post-chirurgica dell’Unita’ di Senologia del nostro Istituto, alla moglie e ai figli le condoglianze di tutti noi”. Ad annunciarlo è Attilio Bianchi, direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCSdi, su LinkedIn. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

