Addio a Dick Fosbury, inventore geniale del salto in alto di schiena (Di martedì 14 marzo 2023) Inventare una tecnica per conquistare il mondo, dai passaggi di palla dei Royal Engineers alla curva in dérapage di Tazio Nuvolari, dal mashie di Bobby Jones al rovescio a due mani di Bjorn Borg. Sono tanti gli atleti che hanno tratto un vantaggio competitivo da un nuovo modo di interpretare uno sport. Una piccola variazione, a volte ai limiti del regolamento e sempre all'insegna del think different. Un gesto decisivo, a volte impercettibile, più spesso rivoluzionario, certo nessuno così geniale quanto la tecnica immaginata e messa in pratica da Dick Fosbury. L'inventore del salto in alto di schiena, scomparso a 76 anni, è stato davvero un outsider, una sorta di Glenn Gould dello sport. Mai e poi mai avrebbe potuto vincere qualcosa, troppo ...

