Adani e Vieri: “Kvara fenomenale, ma il vero campione è un altro” (Di martedì 14 marzo 2023) Bobo Vieri e Lele Adani ai microfoni della Bobo tv su Twitch hanno esaltato il Napoli di Kvaratskhelia e Kim. Christian Vieri, opinionista ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv su Twitch: “Spalletti non dice cose tanto per dire. Quando dice che Kvara ha fatto un gol alla Maradona e che Kim è il più forte del mondo ci sarà un motivo. Il gol di Kvaratskhelia è una roba fuori di testa. Se Kvaratskhelia va al Manchester United tornano davvero i tempi di Goerge Best. Non vedo l’ora che arriva mercoledì per vederli giocare in Champions League. Avete sentito cos’ha detto Ghoulam? Giuntoli gli rivelò di aver preso un fenomeno, e parlava di Kvaratskhelia. Quindi vanno fatti tanti complimenti a Giuntoli, è bravissimo. ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 marzo 2023) Boboe Leleai microfoni della Bobo tv su Twitch hanno esaltato il Napoli ditskhelia e Kim. Christian, opinionista ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv su Twitch: “Spalletti non dice cose tanto per dire. Quando dice cheha fatto un gol alla Maradona e che Kim è il più forte del mondo ci sarà un motivo. Il gol ditskhelia è una roba fuori di testa. Setskhelia va al Manchester United tornano davi tempi di Goerge Best. Non vedo l’ora che arriva mercoledì per vederli giocare in Champions League. Avete sentito cos’ha detto Ghoulam? Giuntoli gli rivelò di aver preso un fenomeno, e parlava ditskhelia. Quindi vanno fatti tanti complimenti a Giuntoli, è bravissimo. ...

