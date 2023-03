Accuse al gruppo Wagner per i nuovi migranti, Prigozhin replica a Crosetto: “Str***o, non abbiamo tempo di occuparcene” (Di martedì 14 marzo 2023) “Crosetto dovrebbe guardare meno in altre direzione e occuparsi dei suoi problemi, che probabilmente non è riuscito a risolvere”: il fondatore e capo della brigata Wagner, Yevgeny Prigozhin, tuona contro il ministro della Difesa italiano, che insieme a quello degli Esteri Antonio Tajani aveva accusato il gruppo di mercenari russi di star attuando una “guerra ibrida” contro il nostro Paese favorendo l’arrivo sulle nostre coste di migranti dai Paesi africani. L’organizzazione è infatti presente – tra gli altri – in punti strategici come Libia, Sudan, Mozambico, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Mali. In un audio postato sul canale Kepka Prigozhina (“il berretto di Prigozhin”), il leader dei mercenari ha aggiunto: “Noi non siamo al corrente di ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023) “dovrebbe guardare meno in altre direzione e occuparsi dei suoi problemi, che probabilmente non è riuscito a risolvere”: il fondatore e capo della brigata, Yevgeny, tuona contro il ministro della Difesa italiano, che insieme a quello degli Esteri Antonio Tajani aveva accusato ildi mercenari russi di star attuando una “guerra ibrida” contro il nostro Paese favorendo l’arrivo sulle nostre coste didai Paesi africani. L’organizzazione è infatti presente – tra gli altri – in punti strategici come Libia, Sudan, Mozambico, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Mali. In un audio postato sul canale Kepkaa (“il berretto di”), il leader dei mercenari ha aggiunto: “Noi non siamo al corrente di ...

