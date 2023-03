Accademia delle Belle Arti, concorso per diplomati in arrivo (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nuove opportunità di lavoro in Campania per diplomati grazie ai concorsi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli per assistenti (personale ATA). Le procedure selettive, aperte a diplomati, sono finalizzate a formare graduatorie di idonei nel profilo di assistente area II CCNL comparto AFAM per eventuali assunzioni a tempo determinato. È possibile candidarsi entro il 25 marzo 2023. Vediamo insieme i requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione, i bandi da scaricare e ogni altra informazione utile. CONCORSI ASSISTENTI Accademia DI Belle Arti DI NAPOLI I concorsi per assistenti (personale ATA) presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli prevedono, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nuove opportunità di lavoro in Campania pergrazie ai concorsi dell’didi Napoli per assistenti (personale ATA). Le procedure selettive, aperte a, sono finalizzate a formare graduatorie di idonei nel profilo di assistente area II CCNL comparto AFAM per eventuali assunzioni a tempo determinato. È possibile candidarsi entro il 25 marzo 2023. Vediamo insieme i requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione, i bandi da scaricare e ogni altra informazione utile. CONCORSI ASSISTENTIDIDI NAPOLI I concorsi per assistenti (personale ATA) presso l’didi Napoli prevedono, ...

