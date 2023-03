Accadde oggi 14 marzo 1972: la misteriosa morte di Feltrinelli (Di martedì 14 marzo 2023) . Giangiacomo Feltrinelli era nato a Milano nel 1926. Figlio di Carlo, Giangiacomo Feltrinelli nel 1955 fondò a Milano l’omonima casa editrice che si distinse per ampiezza di catalogo, alto numero di opere nuove e basso prezzo dei libri; soprattutto la collana “Universale economica”. Accadde oggi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) . Giangiacomoera nato a Milano nel 1926. Figlio di Carlo, Giangiacomonel 1955 fondò a Milano l’omonima casa editrice che si distinse per ampiezza di catalogo, alto numero di opere nuove e basso prezzo dei libri; soprattutto la collana “Universale economica”.... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iWebRadio : Accadde Oggi |Accadde Oggi del 14 marzo 2023 - iWebRadio : Programmi in Onda: Martedì 14 Marzo 2023 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) - ore 08.30 ' Coming Soon ( trail… - reellita : RT @lukedeso: A volte vedere gli accadde oggi di Instagram mi fa prendere malissimo perché anche se le storie non hanno niente di particola… - radiokemonia : Stai ascoltando: Rubrica-Accadde oggi La musica anni 80 solo su - HotmaMomi : RT @AssisiFans: Accadde oggi, 10 anni fa... cosa ricordi di quel giorno? #PapaFrancesco #13marzo2013 -