Abusi nella Ginnastica, l’ammissione di Salis (Coni): «Esiste un confine netto tra rigidità e abuso» (Di martedì 14 marzo 2023) Quanto è labile la linea di confine che separa la disciplina e la rigidità negli allenamenti dall’abuso psicologico e fisico sulle atlete? «È molto netto» in realtà, come spiegato da Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni. Salis, a margine della presentazione della partnership per il contrasto dei disturbi alimentari tra Federazione Ginnastica d’Italia e l’Istituto Auxologico di Milano, non ha nascosto i problemi sollevati dalle atlete ed ex atlete della Ginnastica italiana, che nel corso dello scorso anno hanno più volte denunciato Abusi, sia fisici sia psicologici, da parte di allenatrici e preparatori atletici della Federazione Ginnastica. «Ci assumiamo la responsabilità di quel che è ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) Quanto è labile la linea diche separa la disciplina e lanegli allenamenti dall’psicologico e fisico sulle atlete? «È molto» in realtà, come spiegato da Silvia, vicepresidente vicaria del, a margine della presentazione della partnership per il contrasto dei disturbi alimentari tra Federazioned’Italia e l’Istituto Auxologico di Milano, non ha nascosto i problemi sollevati dalle atlete ed ex atlete dellaitaliana, che nel corso dello scorso anno hanno più volte denunciato, sia fisici sia psicologici, da parte di allenatrici e preparatori atletici della Federazione. «Ci assumiamo la responsabilità di quel che è ...

