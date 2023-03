A Roma si spara ancora, terzo omicidio in pochi giorni: 51enne giustiziato in un benzinaio (Di martedì 14 marzo 2023) Ennesimo omicidio a Roma , il terzo nel giro di pochi giorni. Stavolta è toccato a un 51enne, ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in una pompa di benzina . E' accaduto nel quartiere di ... Leggi su globalist (Di martedì 14 marzo 2023) Ennesimo, ilnel giro di. Stavolta è toccato a un, ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in una pompa di benzina . E' accaduto nel quartiere di ...

