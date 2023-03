A Potenza moduli per certificato della propria morte. "Un refuso"

(Di martedì 14 marzo 2023) Compilando un modulo messo a disposizione dal Comune, per uso amministrativo e legale, il cittadino può richiedere undi nascita, di matrimonio, ma anche. E' successo aa causa di un errore suimessi a disposizione dall'unità di direzione Servizi istituzionali e demografici, segnalato con un post su Facebook da un avvocato del posto, Luciano Petrullo. L'Urp: "Un" "Il sottoscritto che chiede il propriodi- ironizza il legale - è la cosa più bella che la burocrazia mondiale possa offrire. Maestri, ecco, non c'è altra parola da usare. Sai che emozione...". L'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune, sentito dall'agenzia AGI, spiega che si è trattato di un ...

