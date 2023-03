A O U Ruggi di Salerno | ispettori ministeriali a lavoro con il Dg D’Amato

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono ritornati questa mattina dopo un primo sopralluogo andato a vuoto ieri per l’assenza a causa di motivi di lutto del direttore generale Vincenzo, gliinviati dal Ministro della Salute Orazio Schillaci dopo le sollecitazioni del senatore di fratelli d’Italia Antonio Iannone. È stato, infatti, il parlamentare salernitano a chiedere l’intervento del ministro dopo una serie di morti sospette, tre delle quali sono supportate da altrettante denunce dei familiari delle vittime ai carabinieri. Al momento, sull’esito del sopralluogo non ci sono dichiarazioni ufficiali. Porte chiuse e bocche cucite all’interno dell’azienda ospedalieradidove fra i casi che hanno sollevato il caso di sospetta malasanità c’è anche la morte di un bimbo di cinque mesi ma tra gli ...

È quanto prevede la sentenza del giudice nell'ambito del processo sui cosiddetti 'furbetti del cartellino' all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.

