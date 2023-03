A Mosca fondazione Movimento internazionale russofili, con Seagal (Di martedì 14 marzo 2023) Si svolge oggi a Mosca il congresso di fondazione del Movimento internazionale dei russofili che si propone di riunire i "sostenitori dell'amicizia con la Russia" provenienti da una quarantina di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Si svolge oggi ail congresso dideldeiche si propone di riunire i "sostenitori dell'amicizia con la Russia" provenienti da una quarantina di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoTortori : RT @olindocervi: @MarcoFattorini Navalny quello che è in galera per appropriazione indebita ai danni di Yves Rocher, Kirovles e della fonda… - Balu875651831 : RT @olindocervi: @MarcoFattorini Navalny quello che è in galera per appropriazione indebita ai danni di Yves Rocher, Kirovles e della fonda… - olindocervi : @jacopo_iacoboni @LaStampa Navalny quello che è in galera per appropriazione indebita ai danni di Yves Rocher, Kiro… - olindocervi : @MarcoFattorini Navalny quello che è in galera per appropriazione indebita ai danni di Yves Rocher, Kirovles e dell… - LaPresse_news : ?? Nuovo Podcast! 'Meloni: “Sconfiggere la tratta di esseri umani” - Pioggia di missili sull'Ucraina - Intesa Sanpao… -