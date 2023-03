A Milano per fare il rapinatore: sequestro per due milioni per un napoletano (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn pregiudicato di 48anni, rapinatore ‘trasfertista‘ residente a Napoli, è stato sottoposto a un sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Milano su proposta del Questore. Il provvedimento, secondo quanto riferito dalla Questura, ha colpito il patrimonio immobiliare ritenuto illecitamente accumulato negli anni grazie alle numerose rapine che l’uomo avrebbe commesso prevalentemente a Milano. “Come scrive la Sezione autonoma Misure di prevenzione di Milano – si legge in una nota – l’attività delittuosa posta in essere fin dal 1993 denota uno stabile radicamento dell’uomo in contesti dediti alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio, grazie ai quali il medesimo, che non ha altri redditi, si è assicurato rilevanti profitti vivendo abitualmente grazie ai proventi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn pregiudicato di 48anni,‘trasfertista‘ residente a Napoli, è stato sottoposto a undi prevenzione emesso dal Tribunale disu proposta del Questore. Il provvedimento, secondo quanto riferito dalla Questura, ha colpito il patrimonio immobiliare ritenuto illecitamente accumulato negli anni grazie alle numerose rapine che l’uomo avrebbe commesso prevalentemente a. “Come scrive la Sezione autonoma Misure di prevenzione di– si legge in una nota – l’attività delittuosa posta in essere fin dal 1993 denota uno stabile radicamento dell’uomo in contesti dediti alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio, grazie ai quali il medesimo, che non ha altri redditi, si è assicurato rilevanti profitti vivendo abitualmente grazie ai proventi ...

