A Milano il prefetto vieta trascrizione figli a coppie omogenitoriali Sala | sarà battaglia

- E' vietato dalla legge 40, scrive la prefettura. Le famiglie arcobaleno denunciano una diuscriminazione intollerabile. Il sindaco le incontra: 'E' un passo indietro politico e sociale - dice - serve ...Con queste parole il sindaco di, Beppe Sala, rilancia l'impegno sulle trascrizioni all'... imposto al Comune dal. A questo punto l'obiettivo, ha aggiunto attraverso il suo podcast ..."Finalmente aviene ripristinata la legalità e il contrasto all'utero in affitto quando commesso all'estero. La Circolare deldi, contrariamente a quanto vorrebbero far credere il sindaco Sala e le associazioni LGBTQI+, è un passo in avanti di civiltà e buon senso, perché chiude le porte a politiche ...

Milano, stop del prefetto al sindaco Sala: «Bloccare i riconoscimenti alla nascita dei figli delle coppie lgbt» Corriere Milano

"Mi metto nei panni di quei genitori che a Milano pensavano di poter contare su questa possibilità",afferma nel suo podcast, spiegando che "la registrazio- ne non dipende solo dalla volontà poli- tica ...Il prefetto di Milano ha chiesto al sindaco Sala di interrompere il riconoscimento dei figli delle coppie Lgbt: ecco cosa sta succedendo.