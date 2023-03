A Gandino è già primavera…e ritorna la Fiera

(Di martedì 14 marzo 2023) Da secoli è un’irrinunciabile ouverture di primavera che alla quarta domenica di Quaresima, anima l’intero centro storico. Ladi San Giuseppe torna domenica 19 marzo a, dalle 7 alle 19, decisa ad invadere come tradizione l’intero centro storico con centinaia di bancarelle. Le origini dellarisalgono addirittura al 1600, quando in paese c’era anche un secondo appuntamento nel giorno dell’Assunta (cui è dedicata la Basilica), andato progressivamente in disuso. Allora a dominare la scena c’erano i pannilana che hanno fatto la ricchezza dei mercanti e del borgo, mentre oggi, grazie alla regia della Pro Loco, le vie del centro saranno invase da prodotti tipici, banchi vendita, attrazioni e novità, uniti alle promozioni e alle vetrine dei negozi locali. Larichiama migliaia di visitatori che ...

