A fuoco scooter di un 15enne incensurato nel Napoletano

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia sono intervenuti in Via Dante per l’incendio di unoPiaggio Liberty in uso ad undi Gragnano. Le fiamme sono state domate dai vigili del. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire origine e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmetropolitan : #Lucca, si perde con lo #scooter mentre percorre un sentiero. Ritrovato dai Vigili del Fuoco - - concentrazione : La stesa, lo scontro a fuoco, lo scooter incendiato: così la #camorra rialza la testa a Castellammare… - AnsaLiguria : Sette auto e uno scooter a fuoco nella notte a Genova. Si ipotizza che siano stati provocati da una stessa persona… - ansa_liguria : Sette auto e uno scooter a fuoco nella notte a Genova - ilGazzettinoves : La stesa, lo scontro a fuoco, lo scooter incendiato: così la camorra rialza la testa a #Castellammare -

I killer erano a bordo die sono fuggiti dopo avere fattocontro la vittimaE ancora lo scorso 8 marzo un 33enne è stato colpito da colpi d'arma damentre camminava per strada in zona Rebibbia. Chi ha sparato era in sella a unoinsieme a un complice. La scia di ...... 9 Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Navigazione articoli Genova, notte di superlavoro per i vigili del: sette auto e unoandati a

Sette auto e uno scooter a fuoco nella notte a Genova Agenzia ANSA

Questa notte i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Dante per l'incendio di uno scooter Piaggio Liberty in uso ...Questa notte i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia sono intervenuti in Via Dante per l’incendio di uno scooter Piaggio Liberty in uso ad ...