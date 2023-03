"A differenza di mia mamma Michelle": Aurora, una confessione dolorosa (Di martedì 14 marzo 2023) Via tutte le ipocrisie. Aurora Ramazzotti, a pochi giorni dal parto del suo primo figlio, rivela a Vanity Fair tutte le gioie e i dolori della gravidanza, una delle più "instagrammate" del mondo dello spettacolo italiano, regalando ai lettori anche un confronto, sincero e doloroso, con mamma Michelle Hunziker. I primi tre mesi, spiega la figlia della showgirl svizzera e di Eros Ramazzotti, sono stati duri dal punto di vista fisico ed emotivo. "Io non volevo parlarne, ma sorridevo lo stesso". Gli amici la fermavano per strada per tempestarla di domande: "Come va, sei felice… Capisco la buona fede, però è facile diventare inopportuni. È un momento delicato, intimo, pieno di insicurezze. E non è solo perché il primo trimestre è a rischio. Ci sono quelle che adorano essere incinte – come mia madre – e altre, come me, che fanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Via tutte le ipocrisie.Ramazzotti, a pochi giorni dal parto del suo primo figlio, rivela a Vanity Fair tutte le gioie e i dolori della gravidanza, una delle più "instagrammate" del mondo dello spettacolo italiano, regalando ai lettori anche un confronto, sincero e doloroso, conHunziker. I primi tre mesi, spiega la figlia della showgirl svizzera e di Eros Ramazzotti, sono stati duri dal punto di vista fisico ed emotivo. "Io non volevo parlarne, ma sorridevo lo stesso". Gli amici la fermavano per strada per tempestarla di domande: "Come va, sei felice… Capisco la buona fede, però è facile diventare inopportuni. È un momento delicato, intimo, pieno di insicurezze. E non è solo perché il primo trimestre è a rischio. Ci sono quelle che adorano essere incinte – come mia madre – e altre, come me, che fanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fant_chia_amor : RT @DonBastiano4: Nella mia testa il Milan 2022 era paragonabile alla prima juve di Conte, con la differenza che noi avevamo quelle 2/3 inv… - goyourownwayx : @trolldepresso2 chiederò a mia sorella che è competente a differenza tua - TristandaCunh11 : @ddorkynclumsy Che 'ho problemi mentali mentali, quindi non curo la mia igiene' equivale a dire 'sono pazzo, non mi… - jhkahn_ : @V98BLAVKYJG la differenza dal primo anno quando mettevo mascara matita correttore blush eyeliner e un pò di tinta… - kaeyvq : @chiaraadeleoo no tranquilla io mi lavo quasi tutti i giorni, però a differenza tua non faccio tante storie se le p… -

Spalletti: segreto del Napoli Il segreto di puncinella Sente che il Napoli possa giocarsela alla pari con le più grandi d'Europa "Penso che la mia ...calcoli sarebbe sbagliato perché si modificherebbe qualcosa e nel calcio è sottilissima la differenza che ... Bagnini introvabili, allarme per l'estate: 'Nessuno vuole più farlo, neanche a duemila euro al mese' 'La grossa differenza rispetto alle generazioni precedenti, come la mia, è che questi ragazzi non vivono il lavoro stagionale come una necessità. Non hanno quella fame che avevamo noi. Anche per le ... Giulia Battaglia insegna alle ragazze a progettare videogiochi Il compagno di mia mamma mi regalò la PlayStation 1 e io impazzii subito per The Sims e Dungeon ... Ed è qui che il talento femminile può fare la differenza. Anche perché il settore è in continua ... Sente che il Napoli possa giocarsela alla pari con le più grandi d'Europa "Penso che la...calcoli sarebbe sbagliato perché si modificherebbe qualcosa e nel calcio è sottilissima lache ...'La grossarispetto alle generazioni precedenti, come la, è che questi ragazzi non vivono il lavoro stagionale come una necessità. Non hanno quella fame che avevamo noi. Anche per le ...Il compagno dimamma mi regalò la PlayStation 1 e io impazzii subito per The Sims e Dungeon ... Ed è qui che il talento femminile può fare la. Anche perché il settore è in continua ... Mia e Rdc: questa tabella spiega le differenze The Wam La crisi di oggi, peggiore degli anni Settanta L’attuale situazione economica è palesemente diversa da quella degli anni che furono segnati dalla crisi del petrolio, lo strapotere dei sindacati e l’incompetenza delle banche centrali. La crisi di o ... L’attuale situazione economica è palesemente diversa da quella degli anni che furono segnati dalla crisi del petrolio, lo strapotere dei sindacati e l’incompetenza delle banche centrali. La crisi di o ...