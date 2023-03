50 anni di Stramilano | la madrina Paola Di Benedetto | «Un compleanno speciale»

(Di martedì 14 marzo 2023) Tutto è pronto per lache quest’anno festeggia la sua cinquantesima edizione. L’appuntamento con la corsa non competitiva più famosa d’Italia è per domenica 19 marzo. Come da tradizione, ci saranno tre grandi eventi: la10 Km, la Stramilanina 5 Km e laHalf Marathon. Quest’annodella Manifestazione saràDi, conduttrice radiofonica, che accompagnerà i runner su ogni percorso di. «Lo sport ha sempre avuto un ruolo molto centrale nella mia vita. – ci dice– Lo uso sia per il mio benessere fisico che per quello psico-fisico. La corsa è sempre stato uno dei miei obiettivi principali, difficile da raggiungere ma laforse mi aiuterà. Sono emozionatissima ...

'Laè una manifestazione sportiva che, soprattutto negli ultimi, coinvolge e fa partecipare i cittadini sempre con grande entusiasmo', ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala.Domenica 19 marzo saranno cinquant'di. Mezzo secolo di storia dell'atletica per una sfida che ha fatto innamorare i milanesi (ma non solo i milanesi) della corsa. Che gliel'ha fatta scoprire quando ancora correre non ...Laconiuga la passione di Mapei per lo sport all'amore per Milano, la città in cui l'azienda è nata oltre 85fa e per la quale ha sempre dimostrato attenzione e impegno. Negli, ...

Guida per evitare i disagi dovuti alla corsa che partirà domenica 19 marzo alle 9 e che bloccherà la città fino alle 14 ...