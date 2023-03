365 giorni con Maria, 14 marzo. La profezia rivelata ad una giovane ragazza (Di martedì 14 marzo 2023) Il fatto straordinario accade nella diocesi di Bergamo, precisamente nella cittadina di Prezzate. Ad essere coinvolta in prima persona in questa vicenda è una ragazzina di soli 13 anni, di nome Camilla. A lei, Maria decide di rivelarsi. La Madonna cambia la sua vita, poiché sta cadendo in un grave errore. Da lì, il monito L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 14 marzo 2023) Il fatto straordinario accade nella diocesi di Bergamo, precisamente nella cittadina di Prezzate. Ad essere coinvolta in prima persona in questa vicenda è una ragazzina di soli 13 anni, di nome Camilla. A lei,decide di rivelarsi. La Madonna cambia la sua vita, poiché sta cadendo in un grave errore. Da lì, il monito L'articolo proviene da La Luce di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... saraccaah : @deweekndd una volta ogni 365 giorni - fabpmcg : @italskipper Anche perché andrebbe festeggiato 365 giorni all'anno! - Leohands_ : Tale periodo è di 365.26 giorni, ovvero: la terra deve ruotare di 361 gradi affinché il sole torni al meridiano loc… - IrisQuaglia : RT @iononrischio: Nelle sedi @Anpasnazionale in questi giorni sono in corso le selezioni per individuare i 26 operatori volontari che parte… - Danygobbosud : @CarmelinaRaffa Preghiera valida 365 giorni l'anno almeno per me -