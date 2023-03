(Di martedì 14 marzo 2023) Thierry, commissario europeo al Mercato interno e all'Industria, torna a rivolgersi all'industria automobilistica con una dichiarazione destinata a creare nuovo scalpore dopo le affermazioni dell'anno scorso sulla possibilità che i motori a combustione prodotti in Europa diventino un importante bene da esportare verso Paesi ancora lontani dall'adozione dell'elettrico. Riferendosi al bando delper le nuove auto a benzina e diesel,ha precisato che a oggi "non è stata ancora presa nessuna decisione: lo dico ai- ha spiegato il commissario all'emittente francese BfmTv -che la democrazia abbia completato il suo percorso prima di fare delle scelte". Insomma, per Bruxelles elettrico eddevono andare (per ora) a braccetto. Settore ...

Secondo l'AD Lucà le auto a benzina e diesel non verranno davvero più vendute in Europa a partire dal, la data non cambierà , nonostante il clima di incertezza e rabbia delle ultime settiman e. ...La proposta di vietare l'immatricolazione di auto con motore endotermico a partire dalha spaccato in due l'Unione europea, lungo l'asse Parigi - Berlino. Da una parte, Germania e Italia, che ieri si sono incontrati a Strasburgo con i Paesi che formano il fronte del no alla ...Ci ha pensato il BTp Greenad offrire un piccolo 'extra', tra l'altro a fronte di una maggiore durata di appena due anni rispetto al decennale. La curva delle scadenze risulta invertita per il ...

