2035 - Breton ai costruttori: "Aspettate a dire addio all'endotermico" (Di martedì 14 marzo 2023) Thierry Breton, commissario europeo al Mercato interno e all'Industria, torna a rivolgersi all'industria automobilistica con una dichiarazione destinata a creare nuovo scalpore dopo le affermazioni dell'anno scorso sulla possibilità che i motori a combustione prodotti in Europa diventino un importante bene da esportare verso Paesi ancora lontani dall'adozione dell'elettrico. Riferendosi al bando del 2035 per le nuove auto a benzina e diesel, Breton ha precisato che a oggi "non è stata ancora presa nessuna decisione: lo dico ai costruttori - ha spiegato il commissario all'emittente francese BfmTv - Aspettate che la democrazia abbia completato il suo percorso prima di fare delle scelte". Insomma, per Bruxelles elettrico ed endotermico devono andare (per ora) a braccetto.

