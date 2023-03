(Di martedì 14 marzo 2023) Verrebbe in mente una scena di “Mare Fuori”, dove uno dei personaggi durante la prima stagione scappa a bordo di uno scooter inseguito dalla Polizia. Questa volta, invece, è accaduto davvero: protagonista un 16 anni, con un coltello e una mazza da baseball, alla guida di un’mobile. E’ ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... eradi due coltelli e sarebbe anche stato sparato un colpo, che tuttavia non ha ferito ... Nella cittadina di Bramsche , riferiscono le autorità tedesche, un 81enne avrebbe sparato ad un...Il carroLeopard, fiore all'occhiello della Germania ecco chi è Nuova condanna per Weinstein, l'... insegnante accoltellata da studenteIL LEADER RUSSO Fotogallery - Putin, attacco all'...Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l'aggressore avrebbe fatto irruzione in classedi un coltello e avrebbe poi attaccato la professoressa con estrema violenza. Nonostante i ...

16enne armato su auto in fuga da Orta a Fratta: bloccato dopo inseguimento Teleclubitalia.it

Ad Orta di Atella (Caserta), nella tarda serata di ieri, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un 16enne della provincia di ...Domenica pomeriggio era in corso un raduno non autorizzato nella zona industriale: lo stesso era avvenuto nei due sabati precedenti, ed erano intervenuti i carabinieri ...