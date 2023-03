«140 mila posti di lavoro in ristoranti e bar | ma i giovani vogliono il week end libero Il taglio del Reddito stimolerà a darsi da fare»

(Di martedì 14 marzo 2023) Aldo Cursano, vicepresidente della Fipe Confcommercio, dice che ci sono 140dinel suo settore. E che nelle prossime settimane partirà un roadshow tra le principali città italiane per mettere in contatto le scuole alberghiere e dell’enogastronomia, le agenzie di somministrazione, ie i datori di. Ma nell’intervista rilasciata a Repubblica aggiunge che nel frattempo nel suo settore hanno mollato ilmolti dipendenti stabili con contratti a tempo indeterminato. Chef, camerieri, maitre hanno scelto ambiti e settori – come la distribuzione o la logistica – ritenuti più sicuri. Anche se pagati meno. Ma con il sabato e la domenica liberi. «I ragazzi oggi ci chiedono più tempoe qualità della vita: non...

Aldo Cursano , vicepresidente della Fipe Confcommercio , dice che ci sono 140.000 posti di lavoro nel suo settore. E che nelle prossime settimane partirà un roadshow tra le principali città italiane per mettere in contatto le scuole alberghiere e dell'enogastronomia, le ... ROMA - "Siamo molto preoccupati e angosciati, perché non riusciamo a trovare lavoratori e nella ristorazione ce ne servono 140.000 per il trimestre febbraio - aprile sui 210.000 richiesti dal comparto turistico", dice Aldo Cursano , vicepresidente della Fipe Confcommercio . Nasce da qui la seconda edizione del Talent ...

