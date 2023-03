14 marzo … (Di martedì 14 marzo 2023) Gli eventi datati 14 marzo De Sisti e la semifinale dell’Azteca: il giorno dopo ‘Picchio’ ne compie ottanta Bernd Patzke, in campo con la ‘Mannschaft’ in quella famosa partita e campione di Germania quattro anni prima con il Monaco 1860. Nel Mondiale ’70 disputò tre gare. E oggi festeggia i settanta Sauro Catellani, 108 presenze in Serie A tra Inter, Verona, Napoli e Udinese. Vestì la maglia nerazzurra e quella partenopea anche Carlo Alberto Quario, il quale era nato il 14 marzo 1913. Esattamente tre decenni fa si spegneva Sergio Manente, due volte campione d’Italia con la Juventus (1950 e ’52). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: https://www.facebook.com/glieroidelcalcio L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 14 marzo 2023) Gli eventi datati 14De Sisti e la semifinale dell’Azteca: il giorno dopo ‘Picchio’ ne compie ottanta Bernd Patzke, in campo con la ‘Mannschaft’ in quella famosa partita e campione di Germania quattro anni prima con il Monaco 1860. Nel Mondiale ’70 disputò tre gare. E oggi festeggia i settanta Sauro Catellani, 108 presenze in Serie A tra Inter, Verona, Napoli e Udinese. Vestì la maglia nerazzurra e quella partenopea anche Carlo Alberto Quario, il quale era nato il 141913. Esattamente tre decenni fa si spegneva Sergio Manente, due volte campione d’Italia con la Juventus (1950 e ’52). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: https://www.facebook.com/glieroidelcalcio L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

