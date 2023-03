130 eurodeputati firmano una petizione per la tassa degli “ultra-ricchi”: ecco chi sarebbero i destinatari (Di martedì 14 marzo 2023) Una maxi imposta sul patrimonio dei cosiddetti “ultra-ricchi”, da destinare alla “transizione ecologica e sociale”: è la proposta di 130 deputati Ue, che hanno firmato una petizione per l’introduzione di una sorta di “tassa dei milionari”. La proposta è stata lanciata attraverso un articolo pubblicato oggi sul quotidiano Le Monde: tra i promotori l’europarlamentare francese ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Una maxi imposta sul patrimonio dei cosiddetti “”, da destinare alla “transizione ecologica e sociale”: è la proposta di 130 deputati Ue, che hanno firmato unaper l’introduzione di una sorta di “dei milionari”. La proposta è stata lanciata attraverso un articolo pubblicato oggi sul quotidiano Le Monde: tra i promotori l’europarlamentare francese ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrimaCommunica2 : #Europa Bruxelles: petizione firmata da oltre 130 eurodeputati per introdurre una supertassa sui grandi capitali - MasloMisha : RT @Agenzia_Ansa: Più di 130 eurodeputati hanno firmato una petizione che chiede l'introduzione di una tassa sulla ricchezza degli 'ultra-r… - Giambat09149018 : RT @GeMa7799: Ue, 130 eurodeputati: tassare i super-ricchi per finanziare la transizione “ecologica”...PERCHE' NON TASSANO I LORO STIPENDI,… - Mella12597571 : Non mi sembra una richiesta eccessiva. Propongono un'imposta dell'1,5% su patrimoni di almeno 50 milioni di euro.… - _fiorucci : RT @GeMa7799: Ue, 130 eurodeputati: tassare i super-ricchi per finanziare la transizione “ecologica”...PERCHE' NON TASSANO I LORO STIPENDI,… -