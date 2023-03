13 Marzo 2023 – Pubblicato dalla Casa Bianca il patto Aukus | dal 2027 sommergibili nucleari in Australia

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 14 marzo 2023) In vista della conferenza stampa dei leader di Stati Uniti, Regno Unito e, lahauna “scheda informativa” sul suo sito internet. In essa si confermano molti dei punti più delicati del. Per esempio dalgli Stati Uniti e il Regno Unito baseranno un piccolo numero di sottomarinipresso una base RAN a Perth, nell’occidentale. Il numero di pazienti che arrivano all’ospedale di Abs, in Yemen, è altissimo e la capacità di risposta della struttura ha raggiunto il limite massimo. L’aumento dell’affluenza è dovuto al protrarsi del conflitto nel paese e alla mancanza di servizi sanitari di base di qualità e a prezzi accessibili Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto ...