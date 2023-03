10 anni di pontificato di Papa Francesco, Luise: “É un Papa immediato e diretto” (Di martedì 14 marzo 2023) Papa Francesco ha festeggiato ieri i suoi dieci anni di pontificato. Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires in Argentina il 17 dicembre del 1936 è stato eletto 266° Papa della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma, nonché 8° sovrano dello Stato della Città del Vaticano il 13 marzo del 2013. Il pontefice, primo Papa ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023)ha festeggiato ieri i suoi diecidi. Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires in Argentina il 17 dicembre del 1936 è stato eletto 266°della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma, nonché 8° sovrano dello Stato della Città del Vaticano il 13 marzo del 2013. Il pontefice, primo... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Dieci anni di Magistero nel segno di un alto impegno morale e di una profonda giustizia sociale. Rivolgiamo a Papa… - Avvenire_Nei : Oggi ringraziamo il Signore per i 10 anni di pontificato di #papafrancesco E crediamo che il miglior modo di farlo… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: per i miei dieci anni da Papa, regalatemi la pace. Il Papa si racconta in un #podcast nel decennal… - Piersoft : RT @GiuseppeConteIT: Dieci anni di Magistero nel segno di un alto impegno morale e di una profonda giustizia sociale. Rivolgiamo a Papa Fra… - inotg_inot59 : RT @GiuseppeConteIT: Dieci anni di Magistero nel segno di un alto impegno morale e di una profonda giustizia sociale. Rivolgiamo a Papa Fra… -