Zuppa di Porro 13 marzo 2023

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 marzo 2023)di. Politici e giornalisti di sinistra hanno perso la testa: le stragi in mare anche quelli al largo della costa libica sono responasibilità del governo italiano e della guardia costiera italiana.Oggi più imbarazzante del solito Giannini sulla Stampa scrive che le risposte della Guardia costiere, che banalemte dice che non era in acque italiane, sono puntigliose. Vabbè. Il Crac della Silicon Bank si sente sui mercati europei. Sfida della Piazza a Nethaniahu: lo scrittore alla Stampa, la vera Israele è quella in piazza. Come al solito.Schlein segretario, Cappellini in brodo di giuggiole. Finito il disgusto per il Karaoke della meloni, un sobrio pezzo per la neosegretario del Pd. Fermi tutti Monti intervistato da Senaldi. Campi si cucina Merola, alla grandissima. Tossicomnai in counità e fuori dalle carceri dice Del ...