Ziliani | “Ho una notizia clamorosa su Gravina e la Juventus”

Paolo Ziliani ha pubblicato sulle pagine de "Il Fatto Quotidiano" un durissimo attacco al presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Ziliani si chiede perché la Procura FIGC non abbia ancora aperto un'inchiesta sul presidente federale, visto che il suo armadio sembra essere pieno di scheletri. Inoltre, il giornalista sostiene che se si vuole fare pulizia nel calcio italiano, sarebbe opportuno iniziare da Gravina, che sarebbe ormai impresentabile. Ziliani ha parlato anche dei rapporti tra Gravina e la Juventus e con Luciano Moggi. Inoltre, Ziliani riferisce che un mese dopo, su invito della Consob, la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta penale sui bilanci della Juventus e ha informato la Covisoc, che ha a sua volta inoltrato il ...

