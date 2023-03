Zeman sulla Serie B: “Mi aspettavo di più del Genoa. Classifica? tutto secondo le aspettative” (Di lunedì 13 marzo 2023) Zdenek Zeman, tecnico del Pescara ha parlato a Sky Sport della Serie B: “Il Frosinone ormai ha staccato da tutte le altre, ci si aspettava qualcosa di più dal Genoa, ma tutto sta andando secondo le aspettative. Comunque non ho preferenze in particolare, ma mi sembra che in Serie B si giochi più che in Serie A”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Zdenek, tecnico del Pescara ha parlato a Sky Sport dellaB: “Il Frosinone ormai ha staccato da tutte le altre, ci si aspettava qualcosa di più dal, masta andandole. Comunque non ho preferenze in particolare, ma mi sembra che inB si giochi più che inA”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Zeman sulla #SerieB: 'Mi aspettavo di più del #Genoa. Classifica? tutto secondo le aspettative' - VincenzoAssisi : @guglielmotim A me urta che prima Zeman,sulla cui reputazione non ho nulla da eccepire,e adesso Mourinho,dopo che a… - sportface2016 : #SerieC, girone C: primo successo per il nuovo #Pescara di #Zeman, 2-1 sulla #Gelbison. Vince anche il #Potenza - Francoebbasta : @Alex_Cavasinni Pure Zeman faceva attaccare bene le sue squadre … L’allenatore deve essere completo in tutto ,tatti… - lagoleada_it : Le parole di #Petermann sulla gara contro l'#Avellino e sul #Pescara di #Zeman… ?? -