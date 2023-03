Zazzaroni: «Inter, qualcosa non funziona. Inzaghi non uno per giovani» (Di lunedì 13 marzo 2023) Per Zazzaroni uno dei principali problemi dell’Inter è legato al numero di sconfitte in Serie A, otto in ventisei giornate. Il direttore del Corriere dello Sport, a Pressing Serie A su Italia 1, dà la sua versione e contesta una scelta di Inzaghi. INCOMPRENSIBILE – Ivan Zazzaroni non capisce il perché del rendimento dell’Inter: «Non sono arrivato a una conclusione. Una squadra che vince sempre in Europa e perde con le squadre piccole… C’è un problema complessivo di mancanza di piano industriale, ristrutturazione del debito, giocatori che sanno che devono andarsene, il nervosismo di Nicolò Barella e Romelu Lukaku. C’è un qualcosa che non funziona all’Interno dell’Inter secondo me, ma non giustifica i risultati: otto sconfitte in ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Peruno dei principali problemi dell’è legato al numero di sconfitte in Serie A, otto in ventisei giornate. Il direttore del Corriere dello Sport, a Pressing Serie A su Italia 1, dà la sua versione e contesta una scelta di. INCOMPRENSIBILE – Ivannon capisce il perché del rendimento dell’: «Non sono arrivato a una conclusione. Una squadra che vince sempre in Europa e perde con le squadre piccole… C’è un problema complessivo di mancanza di piano industriale, ristrutturazione del debito, giocatori che sanno che devono andarsene, il nervosismo di Nicolò Barella e Romelu Lukaku. C’è unche nonall’no dell’secondo me, ma non giustifica i risultati: otto sconfitte in ...

