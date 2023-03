Zakia Seddiki | moglie di Attanasio | No alla pena di morte per gli assassini di Luca Significa solo aggiungere sangue a sangue”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Intervistadell'ambasciatore ucciso nel 2021, che con la fondazione Mama Sofia ha lanciato un appello per risparmiare il patibolo agli imputati dell’omicidio del marito: "non avrebbe mai voluto. Credo nelle istituzioni, vogliamogiustizia. La chiedono l'Italia, il Congo, il mondo. La verità arriverà"

"Luca non avrebbe voluto".è la moglie dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in un agguato Congo nel febbraio 2021. Quando ha saputo che l'accusa aveva chiesto la morte per gli imputati dell'omicidio, con la ...Attanasio, moglie dell'ambasciatore italiano ucciso in Congo, contro la pena di morte per i killer del marito - Fotogramma In campo contro la pena di morte ai presunti killer del marito ...La Fondazione Mama Sofia, presieduta daAttanasio, che si propone di promuovere la diffusione di valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli per una cultura della integrazione, della legalità e della non violenza, nel ...

Intervista alla moglie dell'ambasciatore ucciso nel 2021, che con la fondazione Mama Sofia ha lanciato un appello per risparmiare il patibolo agli imputati ...