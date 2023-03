Xiaomi 13 Ultra: una nuova data di lancio per la versione Global (Di lunedì 13 marzo 2023) L’attesissimo Xiaomi 13 Ultra si pensava venisse lanciato in occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, ma così non è stato e occorrerà attendere i prossimi mesi. La presentazione ha visto togliere i veli ai modelli Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite, tutti e tre con a bordo la MIUI 14 Global, ma per il modello Premium dobbiamo aspettare un po’. Adesso, sono giunte in Rete nuovi dettagli che riguardano immagini e possibile data di lancio. Scopriamolo insieme. Stando alle recenti immagini rendering trapelate in Rete, adesso sappiamo come potrebbe essere fatto il prossimo Xiaomi 13 Ultra. Tuttavia, tali immagini non sono da considerare ufficiali, dato che sono state rese possibili grazie a un designer anche se in via ufficiosa. Dalle immagini ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) L’attesissimo13si pensava venisse lanciato in occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, ma così non è stato e occorrerà attendere i prossimi mesi. La presentazione ha visto togliere i veli ai modelli13, 13 Pro e 13 Lite, tutti e tre con a bordo la MIUI 14, ma per il modello Premium dobbiamo aspettare un po’. Adesso, sono giunte in Rete nuovi dettagli che riguardano immagini e possibiledi. Scopriamolo insieme. Stando alle recenti immagini rendering trapelate in Rete, adesso sappiamo come potrebbe essere fatto il prossimo13. Tuttavia, tali immagini non sono da considerare ufficiali, dato che sono state rese possibili grazie a un designer anche se in via ufficiosa. Dalle immagini ...

