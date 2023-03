Xi vuole incontrare Putin e Zelensky per provare a trattare sulla pace. Si muove anche il Papa (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping ha in programma di recarsi a Mosca già la prossima settimana per un incontro con il leader del Cremlino Vladimir Putin. Lo riferiscono fonti citate dai media sottolineando l’importanza di questa visita nell’ottica di sostegno a una Russia sempre più isolata dopo il conflitto in Ucraina. Il 10 marzo Xi ha ottenuto uno storico terzo mandato ma la vera notizia è che il leader cinese si preparerebbe a incontrare anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina più di un anno fa. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti ben informate: il colloquio online tra Xi e Zelensky dovrebbe avvenire, scrive il Wsj, ”presumibilmente dopo” la visita del presidente cinese in Russia. Xi Jinping a Mosca, il Cremlino non conferma Da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping ha in programma di recarsi a Mosca già la prossima settimana per un incontro con il leader del Cremlino Vladimir. Lo riferiscono fonti citate dai media sottolineando l’importanza di questa visita nell’ottica di sostegno a una Russia sempre più isolata dopo il conflitto in Ucraina. Il 10 marzo Xi ha ottenuto uno storico terzo mandato ma la vera notizia è che il leader cinese si preparerebbe ail presidente ucraino Volodymyrper la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina più di un anno fa. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti ben informate: il colloquio online tra Xi edovrebbe avvenire, scrive il Wsj, ”presumibilmente dopo” la visita del presidente cinese in Russia. Xi Jinping a Mosca, il Cremlino non conferma Da ...

