Xi vedrà Putin nei prossimi giorni Difficile parlare di neutralità

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping sta pianificando di recarsi a Mosca la prossima settimana per un bilaterale con l’omologo Vladimir, secondo quanto riporta Al Arabiya. Cina e Russia proseguono nell’abbraccio su cui gli Stati Uniti lanciano l’allarme da qualche tempo. Già a fine gennaio e poi a fine febbraio si era parlato di una possibile visita a Mosca da parte di Xi per aprile o maggio, ma non vi era mai stato un seguito, almeno non pubblicamente. È verosimile che i due leader vogliano discutere, tra le altre cose, della situazione in Ucraina, che la Cina vorrebbe fosse risolta in tempi relativamente brevi. In occasione del primo anno di guerra Pechino ha iniziato a cambiare il precedente atteggiamento di silenziosa(salvo schierarsi a favore di Mosca in sede Onu) e ha iniziato aapertamente di quella che ...