Xi Jinping parlerà con Zelensky per la prima volta dall' inizio della guerra

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il leader cinese Xiha in programma di parlare con il presidente ucraino Volodymyrper lain Ucraina, probabilmente dopo la sua visita a Mosca la prossima settimana dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin, secondo fonti vicine al dossier. Lo scrive il Wall Street Journal. Per quanto concerne la visita a Mosca, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov non ha tuttavia confermato l'incontro tra Xie Vladimir Putin, aggiungendo che '«al momento non ho nulla da dire su questo argomento. Di norma, gli annunci di visite ufficiali all'estero sono coordinati simultaneamente e di comune accordo tra le parti. Vi faremo sapere».

