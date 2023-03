X Municipio, 1 milione per monitorare ponti e viadotti (Di lunedì 13 marzo 2023) Ostia – Si è tenuta nell’Aula Massimo di Somma del Municipio Roma X, la conferenza stampa “Censimento e monitoraggio ponti. Dall’emergenza alla programmazione” per presentare alla cittadinanza l’avvio del censimento e le linee guida di intervento generali. La direzione tecnica del Municipio Roma X ha provveduto all’affidamento, a seguito di gara d’appalto, dei “Lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio Roma X-Annualità 2022”. L’importo complessivo dell’investimento è di circa 1.000.000 di euro. Attualmente le operazioni “municipali” di censimento e monitoraggio sono in corso, e la ditta affidataria ha predisposto le prime schede tecniche, anche al fine di concordare con la Direzione Tecnica la successiva modalità di lavoro. Tali Linee Guida illustrano ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 marzo 2023) Ostia – Si è tenuta nell’Aula Massimo di Somma delRoma X, la conferenza stampa “Censimento e monitoraggio. Dall’emergenza alla programmazione” per presentare alla cittadinanza l’avvio del censimento e le linee guida di intervento generali. La direzione tecnica delRoma X ha provveduto all’affidamento, a seguito di gara d’appalto, dei “Lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza delRoma X-Annualità 2022”. L’importo complessivo dell’investimento è di circa 1.000.000 di euro. Attualmente le operazioni “municipali” di censimento e monitoraggio sono in corso, e la ditta affidataria ha predisposto le prime schede tecniche, anche al fine di concordare con la Direzione Tecnica la successiva modalità di lavoro. Tali Linee Guida illustrano ...

