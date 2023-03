WWE | Minacce di morte per Ridge Holland ad un anno dall’infortunio di Big E

(Di lunedì 13 marzo 2023) L’11 marzo 2023 è stato l’anniversario del grave infortunio di Big E, patito in un match a SmackDown, che lo ha costretto ad un improvviso ritiro.è stato l’autore del Belly to Belly Suplex che ha causato la rottura del collo all’ex WWE Champion, col quale si è più volte scusato, ma nonostante il tempo trascorso, c’è qualcuno che ancora non ha digerito il dramma di Big E, esternando il proprio livore nella peggior maniera possibile. Infatti,ha informato i fan che in occasione del triste anniversario dell’infortunio al collo di Big E, sta ricevendo alcunedi, e non solo: il wrestler britannico ha rivelato che anche la sua famiglia è stata minacciata, che ci sono state pressioni per fargli perdere il lavoro, ed è stato anche accusato di ...

Ridge Holland ha ricevuto minacce per l'infortunio di Big E The Shield Of Wrestling

