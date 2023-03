WWE: A sorpresa Sami Zayn salterà Raw, riposo per lui in piena Road to Wrestlemania? (Di lunedì 13 marzo 2023) Sami Zayn non sarà a Raw stanotte. Secondo il report di PwInsider, uno dei wrestler più over del momento non prenderà parte all’odierna puntata dello show rosso, a poco più di tre settimane da Wrestlemania. Al momento non si conoscono i motivi di tale assenza, anche se molto probabilmente si tratta solamente di un turno di “riposo”. L’ex NXT è stato uno dei pilastri degli ultimi mesi (se non dell’ultimo anno) per la WWE, con la storyline tra lui e la Bloodline che dovrebbe culminare a Wrestlemania, nel tanto vociferato Tag-Team Match per i titoli tra gli Usos e la coppia Zayn-Owens. Quest’ultima non è però ancora stata “riformata”, visti i tentennamenti delle ultime settimane di KO, ma i piani per lo Showcase of Immortals non dovrebbero essere cambiati. Resta da capire come ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 marzo 2023)non sarà a Raw stanotte. Secondo il report di PwInsider, uno dei wrestler più over del momento non prenderà parte all’odierna puntata dello show rosso, a poco più di tre settimane da. Al momento non si conoscono i motivi di tale assenza, anche se molto probabilmente si tratta solamente di un turno di “”. L’ex NXT è stato uno dei pilastri degli ultimi mesi (se non dell’ultimo anno) per la WWE, con la storyline tra lui e la Bloodline che dovrebbe culminare a, nel tanto vociferato Tag-Team Match per i titoli tra gli Usos e la coppia-Owens. Quest’ultima non è però ancora stata “riformata”, visti i tentennamenti delle ultime settimane di KO, ma i piani per lo Showcase of Immortals non dovrebbero essere cambiati. Resta da capire come ...

