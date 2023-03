World Baseball Classic | Israele piega Nicaragua | il Canada passeggia contro la Gran Bretagna

(Di lunedì 13 marzo 2023) Con gli ultimi due incontri di questa lunga domenica 12 marzo, si è concluso il programma odierno per quanto riguarda il2023.ha superatoper 3-1, mentre ilha disposto a piacimento della. A questo punto la classifica del Gruppo D vede ora al comando Portorico, Venezuela ea quota 1-0, mentre Repubblica Dominicana erimangono a bocca asciutta. Il, invece, inserito nel Gruppo C, raggiunge Stati Uniti e Colombia sull’1-0, mentre Messico erestano sullo 0-1.1-3: a Miami ède spettacolo, ma solo nel ...

Impresa dell'Italia delalClassic 2023. Gli azzurri, battendo l'Olanda 7 - 1 a Taiwan, si sono conquistati l'accesso ai quarti di finale, per la seconda volta in cinque edizioni del torneo. Dopo il successo ...E' tutto pronto per i quarti di finale delClassic 2023 , che vedrà impegnata l' Italia contro il Giappone in una sfida che si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo. Dopo aver compiuto una grande impresa battendo l'Olanda ...Per Italiaè la prima vittoria contro il Regno dei Paesi Bassi dal 2017 alla EuropeanSeries e, in un torneo internazionale, è il primo successo dalla finale dell'Europeo 2012. ...

Con gli ultimi due incontri di questa lunga domenica 12 marzo, si è concluso il programma odierno per quanto riguarda il World Baseball Classic 2023. Israele ha superato Nicaragua per 3-1, mentre il C ...Gli Azzurri compiono l’impresa con una gara perfetta in ogni dettaglio e si preparano ad affrontare il Giappone nei quarti di finale della World Classic Baseball. L’Italia rimischia le carte dopo lo s ...