World Baseball Classic 2023 | risultati e classifiche

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tutti ie ledella, in programma dall’8 al 22 marzo: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Dopo sei anni di attesa, la massima competizione didedicata alle Nazioni torna per la sua quinta edizione. Le venti squadre al via, tra cui l’Italia, si sfidano suddivise in quattro gironi. Le migliori due di ciascun raggruppamento accederanno ai quarti di finale, in programma tra Miami e Tokyo. La città della Florida poi ospiterà anche semifinali e finalissima. Di seguito, tutti ie ledellaaggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. IL ...