Wijnaldum | «Felice di segnare il mio primo gol con la Roma | ma purtroppo non è bastato»

(Di lunedì 13 marzo 2023) Georginio, centrocampista della, ha segnato ieri con il Sassuolo il suogol in giallorosso Georginio, centrocampista della, ha segnato ieri con il Sassuolo il suogol in giallorosso con un meraviglioso pallonetto. Questo il messaggio dell’olandese sul proprio profilo Instagram che si è detto anche molto rammaricato per la brutta sconfitta all’Olimpico contro i neroverdi. PAROLE – «Partita difficile.diil miogol, manon èper i punti. Grazie a tutti per il grande supporto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

di segnare il mio primo gol, ma purtroppo non è bastato per i punti. Grazie a tutti per il grande supporto ".sta tornando in forma e ha ritrovato anche la convocazione in nazionale .Per 45 minuti le due squadre rinunciano a giocare: poi la stangata di Mancini faMou e manda all'aria il piano di Allegri. Che adesso deve fare i conti con i borbottii nel ...avanzato è,...... la rinuncia a una punta di ruolo (Abraham in panchina, Dybala falso nueve cone ... ovviamente sonodi questo successo, ma non ho ancora digerito quanto accaduto martedì, perché ...

L'olandese ha commentato la sua prestazione contro il Sassuolo sui social, l'ex PSG ha trovato la prima rete in maglia giallorossa ...Il post social dell’olandese Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georginio (Gini) Wijnaldum (@gwijnaldum) Wijnaldum amareggiato per il suo primo ma inutile gol in giallorosso. Que ...