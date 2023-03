Wanda Nara | la sua famiglia si allarga | nuovo bebè in arrivo | annuncio clamoroso

(Di lunedì 13 marzo 2023)sta per accogliere un altro piccolo nella sua già numerosa. Ecco cosa sta per accadere.è una showgirl di origine argentina nota per la sua travagliata storia d’amore con Mauro Icardi. Di recente si è diffusa la voce che la suasi accinga ad accogliere tra le sue fila unpiccolo. Ma chi sono i suoi genitori? Ecco tutti i particolari della vicenda.festeggia l’di unpiccolo in-Grantennistoscana.it Fonte: ANSA/GIUSEPPE LAMIè una conduttrice televisiva con una vita sentimentale un po’ movimentata alle spalle. Nel 2008 si è sposata con il calciatore Maxi Lopez da cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ssoledad1983_ : ¿Wanda Nara conductora de Master chef? jsjjsjsjsjs - cianchetto4 : @gladiatoregr94 @mCostav @erroriarbitrali Eh, dove è il calcio esattamente? Probabilmente se vai a letto con Wanda… - redazionerumors : Nuova avventura in tv per Wanda Nara che ha annunciato di essere la nuova conduttrice di MasterChef Argentina: ecco… - redazionerumors : Nuova avventura in tv per #WandaNara che ha annunciato di essere la nuova conduttrice di MasterChef Argentina: ecco… - sportli26181512 : Wanda Nara non solo intimo e lingerie, sarà la regina dei fornelli di Masterchef in Argentina FOTO: Non solo il lan… -

Commenta per primo Non solo il lancio della sua nuova linea di intimo e lingerie.si conferma sempre più multi - tasking e, lasciando Icardi tranquillo in Turchia al Galatasaray è pronta a tornare in tv in Argentina nel ruolo di.... conduttrice dell'edizione locale di ...Icardi e- calciomercato.itIl PSG, al quale è contrattualmente legato fino a giugno 2024 a fronte di uno stipendio di circa 12 milioni bonus inclusi, è prontissimo a privarsene per una ...... ho cambiato idea di punto in bianco - ha spiegato - mi è sembrata ottima l'idea di creare un profilo sulla piattaforma per realizzare video sull'argomento ' Leggi ancheavrà un fratellino,...

Wanda Nara non solo intimo e lingerie, sarà la regina dei fornelli di Masterchef in Argentina FOTO Calciomercato.com

Nuova avventura in tv per Wanda Nara che ha annunciato di essere la nuova conduttrice di MasterChef Argentina: ecco tutto ciò che ...Non solo il lancio della sua nuova linea di intimo e lingerie. Wanda Nara si conferma sempre più multi-tasking e, lasciando Icardi tranquillo in Turchia al Galatasaray è pronta a tornare in tv in Arge ...