“Vuoi molestare la mia bambina” | e lo ammazza con un paio di corna d’alce | orrore in Usa

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar — Un brutale omicidio ha scosso la tranquillità di Grand Marais, cittadina di 1.340 anime nel cuore del Minnesota: Levi Axtell, 27enne padre di famiglia, è stato arrestato venerdì scorso per aver massacrato con 20 colpi di pala il 77enne Lawrence V. Scully e per avergli inferto il colpo di grazia infilzandolo con un palco di. Il motivo? Secondo FoxNews l’omicida, reo confesso, era convinto che l’anziano — condannato per aver molestato unanel 1979 — avesse intenzione dii bambini della comunità, compresa sua figlia piccola. Il presunto molestatoreto con le«(Axtell) sostiene di aver visto (Scully) parcheggiare in luoghi frequentati da bambini e credeva che avrebbe presto commesso un reato», si legge ...