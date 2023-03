Volley, i migliori italiani della 22° giornata di Superlega. Gli alzatori azzurri chiudono alla grande la regular season (Di lunedì 13 marzo 2023) I migliori italiani della 22° giornata DI Superlega DI Volley SIMONE GIANNELLI: Perugia firma contro i campioni d’Italia in carica (che potrebbe ritrovare in semifinale) l’ultima meraviglia di una regular season all’insegna della perfezione e ancora una volta il suo palleggiatore è protagonista di un match di alto spessore. RICCARDO SBERTOLI: Il secondo alzatore della Nazionale non vuole essere da meno e gioca un grande match contro Modena, da una parte c’è bisogno di tenere ali i giri in vista del ritorno con lo Zaksa, dall’altra c’è un secondo posto da conquistare anche grazie ad un grande direttore d’orchestra. MATTEO PIANO: Milano non guarda in faccia a nessuno e ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) I22°DIDISIMONE GIANNELLI: Perugia firma contro i campioni d’Italia in carica (che potrebbe ritrovare in semifinale) l’ultima meraviglia di unaall’insegnaperfezione e ancora una volta il suo palleggiatore è protagonista di un match di alto spessore. RICCARDO SBERTOLI: Il secondo alzatoreNazionale non vuole essere da meno e gioca unmatch contro Modena, da una parte c’è bisogno di tenere ali i giri in vista del ritorno con lo Zaksa, dall’altra c’è un secondo posto da conquistare anche grazie ad undirettore d’orchestra. MATTEO PIANO: Milano non guarda in faccia a nessuno e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessio_volley : Oh dite quello che vi pare, l’inedito di Niveo è uno dei migliori di quelli nuovi usciti #amici22 - lupone47 : @Luce51661600 No non scompare! Il campionato italiano di volley è forse uno dei migliori del mondo e Paola è italia… - elpepito_78 : @Erica55902833 Può anche darsi che un'altra costi loro meno, ma non mi sembra abbia fatto fatica a trovare un ingag… - OA_Sport : #Volley, i migliori italiani della 21° giornata di Superlega. #Michieletto e #Bottolo: schiacciatori azzurri al pot… -