Volley femminile | le migliori italiane della 22° giornata di A1 Federica Squarcini decisiva nel big match

LE migliori italiane della 22° giornata DI SERIE A1 femminile DI Volley ISABELLA DI IULIO: Che campionato per l'alzatrice toscana che sta dimostrando di poter reggere la pressione di una squadra di altissimo livello. A Busto Arsizio, da titolare, sbaglia pochissimo e fa innestare le marce alte alla sua squadra. MYRIAM SYLLA: Sta bene la schiacciatrice azzurra, finalmente! E diventa subito una trascinatrice della Milano corsara a Chieri: 13 punti per lei, con il 45% in attacco e il 56% in ricezione, un ace e tre muri. E' tornata! O forse non se ne era mai andata. FRANCESCA VILLANI: Non basta il suo apporto a Chieri per ribaltare il pronostico contro il Vero Volley. Prestazione di spessore: 17 punti, il 61% in attacco, il 54% in ricezione e 3 muri.

