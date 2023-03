Volley | Champions League 2023 | Milano sfida Egonu ed il proprio futuro per un posto in semifinale Conegliano e Novara favorite nei loro quarti

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 marzo 2023) Al via domani idi finale delladifemminile 2022/23. Superata la fase dei cosiddetti “playoff” che hanno delineato le otto migliori squadre della massima competizione europea, i giri del motore si fanno altissimi per lo sprint finale che porterà alle “Super Finals” ospitate dal Pala Alpitour di Torino. Tre sono le squadre italiane arrivate a questo punto della manifestazione (stesso numero di squadre vengono dalla Turchia): Prosecco Doc Imoco, VeroMonza ed Igor Gorgonzola. Nonostante sia lo scontro sulla carta più ostico e l’unico in cui la squadra italiana non parte col favore del pronostico, non esiste a questo punto della competizione unapiù affascinante ed intrigante di ...