«Volevano truccare il concorso in magistratura» | nei guai un docente universitario e un candidato La denuncia del procuratore Lo Voi

(Di lunedì 13 marzo 2023) Un segno identificativo sul tema di una delle tre discipline previste così da renderlo riconoscibile per il commissario incaricato alla correzione. Questo il meccanismo perilinordinaria scoperto e reso noto daldi Roma, Francesco Lo Voi, nel corso di un convegno alla Corte dei Conti. «La vicenda non è più coperta da segreto investigativo», ha spiegato, raccontando quanto appreso dalle indagini svolte sulin. «Per un errore questo messaggio con il segno identificativo è stato trasmesso sul telefono di un altro commissario», ha continuato il magistrato. Uno sbaglio fatale che è costata laimmediata del fatto da parte di chi aveva ricevuto il messaggio. «Quest’ultimo ha ...

Un segno identificativo sul tema di una delle tre discipline previste così da renderlo riconoscibile per il commissario incaricato alla correzione. Questo il meccanismo peril concorso in magistratura ordinaria scoperto e reso noto dal procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, nel corso di un convegno alla Corte dei Conti. "La vicenda non è più coperta da segreto ......del trucco da parto su TikTok mi ha fatto sentire come se il mio istinto di volermidopo ... Altre, invece, hanno cercato questo trend attivamente sui social perchétrovare routine ...... chealtre storie sul Grinch, nel 1977 l'autore scrisse "Halloween is Grinch night", uno ... L'attore trascorse 92 giorni a farsida Grinch, impiegando ogni volta due ore per applicare ...

«Volevano truccare il concorso in magistratura», nei guai un ... Open

Lo ha rivelato oggi il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi. Coinvolti un professore universitario, commissario d'esame, e un candidato che voleva rendere riconoscibile una delle sue prove scritt ...Hanno tentato di truccare il concorso in magistratura. Ma un sms inviato alla persona sbagliata li ha fatti scoprire. E se non fosse stato per il reato di abuso d’ufficio, la procura di Roma non sareb ...